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В зону действия режима ЧП входят Друскининкай и Шальчининкай. В Друскининкай по-прежнему можно будет ездить без каких-либо ограничений, а вот в Шальчининкай наблюдается иная ситуация. Жителям других регионов, которые хотят поехать в Шальчининкай, потребуется разрешение СОГГ. Исключение касается только тех, кто приезжает сюда по работе. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.

МВД в среду провело конференцию, на которой пояснили нюансы режима ЧП. Дмитриевас обратил внимание на то, что этот режим направлен на управление нелегальной миграцией. В Друскининкай, по его словам, будут дежурить усиленные наряды полиции и пограничников.

"Никаких ограничений жители не почувствуют. Не будет запрета и на въезд в Друскининкай. Там может быть больше полицейских и пограничников, которые будут проверять документы и транспорт, реагировать на ситуацию в случае необходимости. Это нужно для обуздания ситуации. Если мы получим информацию о перевозке мигрантов, о приезде машин за ними, то просто будет усилен контроль", – сказал вице-министр.

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Дмитриевас акцентировал, что культурные мероприятия в этой зоне не ограничены.

Однако более жесткие правила будут действовать в Шальчининкай, поскольку этот город находится ближе, чем в 5 км от границы с Беларусью.

"Не будет никаких ограничений для мероприятий, они будут проходить, как обычно. Города будут жить обычной жизнью. Могут быть дополнительные ограничения в Шальчининкай, поскольку город входит в первые 5 км. (…) Мы говорим с СОГГ о выдаче разрешений обычного типа", – сказал вице-министр.

Такое разрешение, по его словам, будет действовать в компаниях, работающих в Шальчининкай, и для местных жителей.

"Разрешения надо будет получать жителям других городов", – подтвердил Дмитриевас.

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