"В контексте пандемии штамма "дельта" в Литве возвращаются к подходящему регламенту. С 1 октября маски в помещениях станут обязательными, независимо от того, с "паспортом возможностей" или без организована деятельность. До этого была другая коммуникация, когда людям с документом разрешали быть без масок, что вызвало у людей необоснованные ожидания. Особенно в закрытых помещениях, ведь заболеть и переносить болезнь могут и привитые, т.е. люди с "паспортом возможностей", – писал в фейсбуке Чаплинскас.

По его словам, после возвращения масок ограничение для людей без "паспорта возможностей" будет нелогичным.

"Направление людей с "паспортами возможностей" в небольшие магазины - это ошибка, которая может иметь значительное влияние на дальнейшее распространение вируса, ведь в маленьких помещениях концентрация вируса может быть выше.

До сих пор власти и эксперты не объяснили, почему только людей с "паспортом возможностей" допускали в ТЦ и разрешали им ходить без масок. Я думаю, никаких аргументов и не было, правило было взято с потолка. Тут нет никакой логики. Словно хотели сделать хуже, создать более благоприятные условия для людей, собирающихся в небольших магазинах", – писал Чаплинскас.

По словам специалиста, логичнее было бы направлять людей в большие магазины с хорошей вентиляцией.

"Но сейчас этого нет. Это очень опасный фактор – то, что люди собрались в небольших помещениях, может значительно повлиять на распространение инфекции в обществе", – считает профессор.

Напомним, что с 1 октября 2021 года в Литве вступает в силу новое ограничение. Во всех помещениях надо находиться в масках. Исключение касается только учеников начальной школы.