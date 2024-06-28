После второго неудачного референдума о сохранении гражданства литовского паспорта лишился 1 человек

Еще один гражданин сам отказался от литовского гражданства.

В начале мая Даля Хенке, глава Всемирной литовской общины (ВЛО), и Аушрине Армонайте, лидер Партии свободы, обратились в Министерство внутренних дел (МВД) и к его главе Агне Билотайте с просьбой к Департаменту миграции при министерстве не подписывать указы об утрате литовского гражданства.

В свою очередь, Департамент миграции отмечает, что никак не сможет удовлетворить такой запрос, поскольку отдельные обращения политиков не приостанавливают и не отменяют правовые акты, которыми руководствуется ведомство.