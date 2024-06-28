После второго неудачного референдума о сохранении гражданства литовского паспорта лишился 1 человек

Еще один гражданин сам отказался от литовского гражданства.
В начале мая Даля Хенке, глава Всемирной литовской общины (ВЛО), и Аушрине Армонайте, лидер Партии свободы, обратились в Министерство внутренних дел (МВД) и к его главе Агне Билотайте с просьбой к Департаменту миграции при министерстве не подписывать указы об утрате литовского гражданства.
В свою очередь, Департамент миграции отмечает, что никак не сможет удовлетворить такой запрос, поскольку отдельные обращения политиков не приостанавливают и не отменяют правовые акты, которыми руководствуется ведомство.
„Таким образом, учреждение, выполняя свои функции и выявив нарушение Закона о гражданстве, должно продолжать инициировать установленные процедуры по устранению нарушения“, - говорится в письменном комментарии ведомства, направленном Elta.
Проведенный в начале мая референдум по внесению изменений в Конституцию, целью которого было расширить возможность двойного гражданства, не увенчался успехом. По данным ГИК, в референдуме приняли участие 1 млн 413 тыс. 288 избирателей или 58,96 проц. Поправку в Конституцию относительно сохранения гражданства поддержали 1 млн 26 тыс. 408 избирателей (74,13 проц.), но этого количества голосов оказалось недостаточно.
Для того чтобы поправка к Конституции была принята, за нее должны проголосовать не менее половины жителей, имеющих право голоса.
В 2019 г. состоявшийся в Литве референдум о сохранении гражданства также потерпел фиаско.