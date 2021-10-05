После вспышки коронавируса в вильнюсской школе женщина не выдержала: никакого контроля нет

Выяснилось, что в школе заболел учитель. В последний раз она вела уроки в прошлый четверг, о коронавирусе стало известно в субботу.

"Родительский комитет интересовался, чего мы хотим - изолироваться на 10 дней или вернуться в школу и сдавать тесты каждые 48-72 ч. Почти все высказались за тестирование и тестирование перед возвращением в школу. Некоторые регистрировались на тест по номеру 1808, другие сделали тесты дома, были те, кто вообще не тестировался, пришел в школу и ждал тестирования в школе. Сама администрация молчала", – сказала она.

В воскресенье выяснилось, что положительные тесты были у 1/4 класса. Женщина уверяет, что администрация не пояснила им, что делать дальше.

"Некоторые родители стали звонить по номеру 1808, там одним сказали, что надо изолироваться на 10 дней всему классу, а другим сказали, что школа должна была информировать нас о дальнейших процедурах. По данным на сайте НЦОЗ мы можем либо изолироваться, либо сдать тесты, но неясно, когда их сдавать - перед возвращением или в школе. Школа молчала", – уверяет женщина.

В воскресенье вечером родители получили сообщение о том, что со вторника дети будут учиться удаленно.

Заместитель директора лицея Йовита Андрияускайте подтвердила информацию о том, что учитель заболела коронавирусом.

Она уверяет, что родителей информировали о необходимости изолироваться на 10 дней или сократить изоляцию, сдав тест сразу, а потом сдавая каждые 48 часов. Когда стало известно, что заболело больше детей, тогда было решено изолировать класс", – сказала она.