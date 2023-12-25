После ветреной погоды в праздники ненадолго придет потепление

В ночь на среду циклон начнет уходить из Литвы , давление начнет повышаться. Во многих районах время от времени ожидаются осадки. Осадки будут смешанными. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15–18 м/с. Станет немного прохладнее - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Во вторник атмосферный фронт придет в Литву . Будет облачно. Почти повсюду ожидается дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, но опасные порывы будут наблюдаться реже. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В ночь на вторник рядом с Литвой пройдет атмосферный фронт. На западе возможны небольшие прояснения. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь и мокрый снег, однако осадки будут небольшими. По-прежнему ожидается порывистый ветер (15–20, у моря до 23 м/с). Почти повсюду будет выше 0 - 0–5 градусов тепла. Ниже нуля может быть лишь на севере страны.

Ожидается облачная погода, поэтому солнце увидеть не получится. Во многих районах прогнозируют осадки. В утренние часы в основном ожидается снег, после полудня ему на смену придет дождь, местами мокрый снег. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Во многих районах порывы ветра достигнут 15–20 м/с, на юго-западе страны до 21–23 м/с, а у моря до 26 м/с. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.

В среду днем усилится антициклон. Облака рассеются, во многих районах прогнозируют прояснения. Небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на востоке страны. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, на западе возможны порывы до 16 м/с. В среду будет 1–5 градусов тепла.

В четверг ночью к Литве придет еще один атлантический циклон с атмосферными фронтами. Большую часть ночи будет без осадков, только в первые часы выпадет небольшой снег, а рано утром на взморье придет новая зона осадков. Будет дуть сильный ветер. Утром будет 0–5 градусов тепла.

В четверг днем погода будет зависеть от зоны низкого давления. Повсюду ожидаются осадки, в основном мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В пятницу погоду в Литве обусловит циклон. Ожидаются осадки, в основном в виде дождя. Порывы ветра будут достигать 15–20, на западе 21–25 м/с. И ночью и днем будет 2–7 градусов тепла.