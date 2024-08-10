2024.08.10 17:17

После увольнения работницы Департамента миграции с российским гражданством будут совершенствовать прием на госслужбу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rusijos pasas
Rusijos pasas
ФОТО: Itar-Tass / Scanpix

После увольнения работницы Департамента миграции с российским гражданством, Служба государственного управления и Министерство внутренних дел обсудят вопрос усовершенствования порядка приема на работу государственных служащих. Возможно, кандидаты должны будут информировать о том, гражданами каких стран они являются.

„Предложение нам подходит, поэтому дальше с МВД обсудим комплексный механизм осуществления этого предложения“, – сказали представители службы.

На минувшей неделе Департамент миграции сообщил об увольнении работницы, которая скрыла наличие российского гражданства. Женщину также лишили литовского гражданства. По данным учреждения, в департаменте женщина руководящую позицию не занимала, работала чуть больше года, действующих взысканий на ее счету не было. За то, что она не сообщила о том, что получила гражданство другой страны, начато расследование, ей грозит штраф в размере 300-850 евро.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте обратила внимание на то, что подобная ситуация может возникнуть в любом учреждении или в любой организации в Литве.

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