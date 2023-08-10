После ухода Пакальниса новый главный архитектор появится нескоро

"Пока сложно сказать, кто станет главным архитектором Вильнюса, поскольку это позиция госслужащего, для того, чтобы найти кандидата, мы должны объявить конкурс, через агентство Публичного управления. Отбор в среднем занимает два месяца, мы планируем объявить конкурс в ближайшее время, – сказала пресс-секретарь мэра Довиле Ибянскайте.

К кандидату будут выдвинуты жесткие требования. Тут муниципалитет не будет изобретать велосипед и выдвинет требования по Закону об архитектуре. Ибянскайте сказала, что при поиске подходящего кандидата однозначно будут соблюдать закон.

Пакальнис в 1998–2013 г. работал в муниципальной компании "План Вильнюса" (Vilniaus planas) (с 1998 г. – руководил проектами, с 2004 г. – был главным архитектором). С 2016 г. он занимал должность директора Департамента расширения города, главного архитектора.