10 августа 2023 г. 11:03

После ухода Пакальниса новый главный архитектор появится нескоро

 
ru.DELFI.lt
Mindaugas Pakalnis
Mindaugas Pakalnis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис по соглашению сторон с 7 августа ушел из Вильнюсского муниципалитета. Этот пост он занимал больше 5 лет. Кто будет новым главным архитектором столицы, пока не знает и мэр. Все выяснится после того, как состоится конкурс.

"Пока сложно сказать, кто станет главным архитектором Вильнюса, поскольку это позиция госслужащего, для того, чтобы найти кандидата, мы должны объявить конкурс, через агентство Публичного управления. Отбор в среднем занимает два месяца, мы планируем объявить конкурс в ближайшее время, – сказала пресс-секретарь мэра Довиле Ибянскайте.

К кандидату будут выдвинуты жесткие требования. Тут муниципалитет не будет изобретать велосипед и выдвинет требования по Закону об архитектуре. Ибянскайте сказала, что при поиске подходящего кандидата однозначно будут соблюдать закон.

Пакальнис в 1998–2013 г. работал в муниципальной компании "План Вильнюса" (Vilniaus planas) (с 1998 г. – руководил проектами, с 2004 г. – был главным архитектором). С 2016 г. он занимал должность директора Департамента расширения города, главного архитектора.

Пока будут искать подходящего кандидата на этот пост, ВРИО главного архитектора назначен заведующий отделом по планированию территорий и развитию проектов Бенюс Бучелис.

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