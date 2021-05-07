После тяжелой формы COVID-19 попасть в санаторий в Литве невозможно - причина кроется в новом порядке

Собеседница рассказала, что ее отец из-за COVID-19 лежал в реанимации, у него была пневмония и проблемы с дыханием. Из больницы его выписали в минувший четверг.

"Врачи сказали, что в течение 3 месяцев мы должны ехать на реабилитацию, поскольку течение болезни было тяжелым", – рассказала женщина.

Однако в понедельник выяснилось, что в субботу изменили порядок и приезжающие на реабилитацию должны предъявить отрицательный тест на ковид. Это касается и тех, кто переболел этой болезнью.

Карина сказала, что Горячая линия их на тест не регистрирует, поскольку отец ковидом переболел. Врач о таком изменении порядка ничего не знает. "Это какой-то замкнутый круг - санаторий не принимает, а врачи и НЦОЗ ничего не знают об этом порядке", – рассказала Карина.

Кроме того, даже если появится возможность сдать тест, нет уверенности в том, что результат будет отрицательным.

"Семейный врач сделал все, чтобы мы как можно скорее прошли реабилитацию, нам надо ехать за свой счет, но без теста нас не принимают даже за деньги", – сказала женщина.

Ее матери удалось дозвониться в Минздрав. "Все, что они сказали - это так, приказ глупый, но ничего сделать ведь отец тяжело болел, но все напрасно", – сожалела она.

Позже ее отец снова оказался в больнице, его состояние ухудшилось. "Врачи однозначно говорят, что надо как можно скорее ехать в санаторий, но нас не принимают...", – писала Карина в письме.

Минздрав подтвердил существование такого порядка. Приказ был принят из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в связи с тем, что новыми штаммами заболевают даже привитые. Однако, по данным Минздрава, если переболевший получит положительный тест ПЦР, то он все равно может ехать в санатории, указанные в специальном списке.

Минздрав Литвы указал, что порядок изменен с 30 апреля 2021 года.