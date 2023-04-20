После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Об этом 20 апреля журналистам Билотайте рассказала после встречи с генкомиссаром полиции Ренатасом Пожелой, главой Дорожной полиции Витаутасом Грашисом, представителями министерства транспорта и сообщения.
"Есть предложение в случае с систематическими нарушителями отказаться от предоставления им некоторых услуг, до, скажем, решения проблем. Это разные услуги, например, регистрация транспортного средства и т.д.", – сказала Билотайте.
По словам министра, также обсуждают возможность введения реального лишения свободы за нарушение определенных правил дорожного движения.
"Другое средство – уголовная ответственность, реальное лишение свободы. Видимо, стоит подумать о том, чтобы нарушители, представляющие риск для общества, поскольку они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих, чувствовали, что им грозит реальная ответственность", – заметила министр.
По ее словам, обсуждается идея возвращения к действовавшей прежде системы штрафных баллов.
"Видимо, вернемся к дискуссии о штрафных баллах" – сказала Билотайте.
За последнее время в стране произошло несколько ДТП, во время которых погибли люди. 17 апреля утром в Майшягале погибли 5 человек, в их числе мать с тремя детьми.
В выходные дни в Каунасском районе на встречную полосу выехал автомобиль и столкнулся с другим транспортным средством, погибли трое человек.
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