aA
Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в Литве фиксируется рост трагических ДТП, поэтому планируется отказаться от предоставления отдельных услуг людям, которые систематически нарушают правила дорожного движения (ПДД), предлагается наказывать нарушителей лишением свободы. По словам министра, вероятно, вернутся к дискуссии о возвращении системы штрафных баллов.
После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы
© DELFI / Josvydas Elinskas

Об этом 20 апреля журналистам Билотайте рассказала после встречи с генкомиссаром полиции Ренатасом Пожелой, главой Дорожной полиции Витаутасом Грашисом, представителями министерства транспорта и сообщения.

"Есть предложение в случае с систематическими нарушителями отказаться от предоставления им некоторых услуг, до, скажем, решения проблем. Это разные услуги, например, регистрация транспортного средства и т.д.", – сказала Билотайте.

Статьи по теме:
Еще одна подробность трагического ДТП в Вильнюсском районе: водитель без прав обгонял целую колонну машин
Погибшая в ДТП женщина с детьми перед этим пережила трагедию - сожитель пытался ее убить

По словам министра, также обсуждают возможность введения реального лишения свободы за нарушение определенных правил дорожного движения.

"Другое средство – уголовная ответственность, реальное лишение свободы. Видимо, стоит подумать о том, чтобы нарушители, представляющие риск для общества, поскольку они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих, чувствовали, что им грозит реальная ответственность", – заметила министр.

По ее словам, обсуждается идея возвращения к действовавшей прежде системы штрафных баллов.

"Видимо, вернемся к дискуссии о штрафных баллах" – сказала Билотайте.

За последнее время в стране произошло несколько ДТП, во время которых погибли люди. 17 апреля утром в Майшягале погибли 5 человек, в их числе мать с тремя детьми.

В выходные дни в Каунасском районе на встречную полосу выехал автомобиль и столкнулся с другим транспортным средством, погибли трое человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В жутком ДТП погибла мать и трое ее детей  у водителя не было водительского удостоверения

В жутком ДТП в Вильнюсском районе 17 апреля погибли 5...

TOP новостей

Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

29 и 30 апреля в Вильнюсском старом театре состоится...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...

Литовская полиция ужесточает контроль скорости

С понедельника по инициативе Европейской сети дорожной...