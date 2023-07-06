После трагедии в Клайпедском районе – предупреждение полиции

"Водитель действительно не заметил. Это была закрытая территория, скажем так – слепая зона. ДТП произошло на закрытой территории, когда и сами ворота закрывают видимость, мы думаем, они заслонили вид, поэтому и произошло несчастье, машина наехала на малолетнего ребенка", – сказал Миндаугас Джермейка, глава Службы дорожной полиции.
Трагедия потрясла всех: и полицейских, и соседей.
"Страшно... Отец? Он наверное должен сойти с ума. Ужасно", – сказала соседка.
По словам соседей, молодая семья недавно переехала в деревню. С соседями они мало общались.
Полиция не сомневается, что произошел несчастный случай, но расследование было начато, такой порядок.
"Во всех случаях расследуем ДТП, проверяем водителя на трезвость. Водитель был трезвым", – сказал Джермейка.
Полиция отмечает, что на частных территориях ворота часто закрывают видимость, поэтому просят водителей быть предельно внимательными.
"Хотелось бы обратить внимание водителей и других лиц, которые заезжают на частную территорию, надо быть внимательными, мы видим, что может случиться такое, что во двор выбежит малолетний ребенок, а он маленького роста, увидеть его в зеркало невозможно", – заметил Джермейка.
По словам полиции, такое случается редко. Чаще всего ДТП происходят на дорогах, когда водители не замечают находящихся за автобусами детей.
Трагедия произошла 4 июля в деревне Шлапшиле (Клайпедский район).
По сведениям Delfi, полицию вызвали находившиеся неподалеку люди, которые были очевидцами ДТП.
Мужчина 1993 г.р. на VW Passat, въезжая во двор, насмерть сбил ребенка (2022 г.р.). Прокуратура подтвердила, что погибший - сын водителя.