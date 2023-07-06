После трагедии в Клайпедском районе – предупреждение полиции

"Водитель действительно не заметил. Это была закрытая территория, скажем так – слепая зона. ДТП произошло на закрытой территории, когда и сами ворота закрывают видимость, мы думаем, они заслонили вид, поэтому и произошло несчастье, машина наехала на малолетнего ребенка", – сказал Миндаугас Джермейка, глава Службы дорожной полиции.

Трагедия потрясла всех: и полицейских, и соседей.

"Страшно... Отец? Он наверное должен сойти с ума. Ужасно", – сказала соседка.

По словам соседей, молодая семья недавно переехала в деревню. С соседями они мало общались.

Полиция не сомневается, что произошел несчастный случай, но расследование было начато, такой порядок.

"Во всех случаях расследуем ДТП, проверяем водителя на трезвость. Водитель был трезвым", – сказал Джермейка.

Полиция отмечает, что на частных территориях ворота часто закрывают видимость, поэтому просят водителей быть предельно внимательными.