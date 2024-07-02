После трагедии на море спасатели обращаются к жителям

В минувшие выходные утонул мужчина, спасавший двух попавших в беду девочек. Урбонавичюс призвал людей в первую очередь оценить свои возможности спасти человека.

„В таких водоемах нет течения. А в море вода не стоячая, есть волны. Это сложно. В реках сильное течение, это дополнительная сложность“, – сказал Урбонавичюс.

„Это несчастье. Видно, что люди не соблюдают безопасность. Статистика показывает, что люди тонут и в реках, и в озерах, и на море. По словам спасателя, спасение в стоячей воде - немногим более простая задача.

В прошлом году в июне утонули 15 человек.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения, водолаз Айварас Урбонавичюс рассказал, что в выходные тонули 7 человек – 2 удалось спасти, 5 утонули.

Согласно статистике, в июне утонули больше 20 человек. Не обошлось без жертв и в минувшие выходные.

„Конечно, если человек тонет далеко от берега, надо смотреть, есть ли какие-либо подручные средства, к тонущему надо приближаться с ними. Это может быть надувной матрас, спасательный круг, мяч. Но в любом случае важно вызвать службы, чтобы они выполнили это профессионально.

Жители должны оценить свои возможности и не кидаться в воду, не подумав“, – сказал Урбонавичюс.

Он обратился и к отдыхающим на воде.

„Я хотел бы, чтобы люди берегли друг друга. Чтобы позаботились о близких, друзьях, чтобы у воды вели себя безопасно, чтобы оценивали свои силы. И если они заметят что-то подозрительное, чтобы сразу пресекали опасность, призвали других к порядку. Ведь бывают и те, кто, выпив, лезет в воду.