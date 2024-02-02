После того как однополой паре не удалось взять автомобиль в лизинг, банк изменил порядок выдачи кредитов

Своей историей Юшкайте поделилась в социальной сети Facebook. Она разрешила Delfi поделиться записью. "В декабре в нашей семье появился ребенок, поэтому мы с Бируте решили поменять автомобиль – чтобы он отвечал новым потребностям. Мы выбрали подходящий, осталось оформить лизинг. Выяснилось, что это непростая задача для однополой пары", – писала Юшкайте.

Она рассказала, что заполнила документы от своего имени и от имени партнерши Бируте Сабаляускайте, но в тот же день получила ответ, что лизинг дают только парам, которые узаконили отношения.

"Я позвонила в банк. Мне подтвердили, что лизинг можно оформить только на двоих с супругом, вопрос не в том, о какой паре идет речь, вопрос в законности отношений, кредит не дадут и разнополым партнерам, которые не заключили брак", – рассказала Юшкайте.

Юшкайте оформила документы только на себя, несмотря на то, что автомобиль будет общим в семье.