После того как однополой паре не удалось взять автомобиль в лизинг, банк изменил порядок выдачи кредитов

 
ru.DELFI.lt
Jūratė Juškaitė ir Birutė Sabatauskaitė, SEB bankas / Delfi nuotr.
Jūratė Juškaitė ir Birutė Sabatauskaitė, SEB bankas / Delfi nuotr.

22 января глава Литовского центра мониторинга прав человека Юрате Юшкайте рассказала, что она со своей партнершей Бируте Сабатаускайте хотела оформить лизинг на покупку автомобиля, но банк SEB ответил, что выдает кредиты только состоящим в браке парам. Через 5 дней после того как эта информация была подвергнута огласке, банк сообщил Юшкайте об изменении политики. "Иногда, если биться головой о стену, стена разваливается", – писала Юшкайте.

Своей историей Юшкайте поделилась в социальной сети Facebook. Она разрешила Delfi поделиться записью. "В декабре в нашей семье появился ребенок, поэтому мы с Бируте решили поменять автомобиль – чтобы он отвечал новым потребностям. Мы выбрали подходящий, осталось оформить лизинг. Выяснилось, что это непростая задача для однополой пары", – писала Юшкайте.

Она рассказала, что заполнила документы от своего имени и от имени партнерши Бируте Сабаляускайте, но в тот же день получила ответ, что лизинг дают только парам, которые узаконили отношения.

"Я позвонила в банк. Мне подтвердили, что лизинг можно оформить только на двоих с супругом, вопрос не в том, о какой паре идет речь, вопрос в законности отношений, кредит не дадут и разнополым партнерам, которые не заключили брак", – рассказала Юшкайте.

Юшкайте оформила документы только на себя, несмотря на то, что автомобиль будет общим в семье.

Спустя 5 дней после появления ее записи в социальной сети, банк SEB информировал о том, что он изменил свою политику.

"В минувшую пятницу мне позвонили, на этой неделе мы переписали договор. Я сразу не хотела информировать, ждала, когда будет переписан договор", – сказала Delfi Юшкайте.

Она разрешила Delfi поделиться своей записью в социальной сети.

"Я обещала информировать, когда банк SEB выполнит свое обещание и разрешит оформлять совместные кредиты всем парам. На это потребовалось 5 дней", – писала Юшкайте.

"Мой договор переписан, мы с Бируте впервые вместе взяли кредит. Такая политика сейчас будет действовать не только в отношении однополых пар, но и в случае с разнополыми людьми, не состоящими в браке, или с другими людьми, которые ведут совместное хозяйство", – заметила она.

"Если вы будете брать потребительский кредит в банке SEB, расскажите, как обстоят дела – выполняет ли банк свои обещания", – прибавила она.

Delfi на прошлой неделе обращался за комментарием в Центробанк Литвы. Специалист ЦБ Раса Сталилёнене пояснила, что лизинг на авто - разновидность потребительского кредита. Закон о потребительском кредите не предусматривает никаких ограничений по числу получателей кредита и их семейному положению.

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