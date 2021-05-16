После теплых выходных ждут перемены: дождя не избежать

Местами, в основном в юго-западных и западных районах, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер слабый юго-восточный, южный. Днем температура поднимется до 17-22 градусов тепла.
Атмосферный фронт достигнет страны в понедельник вечером. Дожди пройдут по всей стране, местами ожидают ливни. Ветер юго-восточный, легкий. Ночью будет прохладно, от 9 градусов на северо-западе до 14 градусов на востоке.
В понедельник атмосферный фронт продолжит двигаться по стране, это приведет к непрерывным дождям, местами ожидаются грозы. Уже утром юго-восточный ветер сменит направление на юго-западный, будет умеренным. Днем термометры покажут 16-21 градус, на море будет прохладнее, до 13-15 градусов.
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