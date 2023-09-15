После теплых выходных ждут хорошие новости

Днем будет солнечно, больше всего солнца ожидается на взморье и на юге Литвы. Осадков не ожидается, только утром местами возможен туман. Воздух прогреется до 17–20 градусов тепла, на юго-западе до 21-22 градусов. В Вильнюсе без осадков, после обеда будет около 19 градусов тепла.

В ночь на субботу погоду обусловит центральная, а днем - западная часть антициклона. Ночь будет спокойной, ясной и без осадков, будет 4–9 градусов тепла, прохладнее ожидается на востоке страны. На Куршской косе ночью будет 13 градусов тепла. Днем будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до 18–23 градусов.

В ночь на воскресенье Литва останется под воздействием западной части антициклона. Ночью ожидается переменная облачность, без дождя, температура 7–12, на косе - 15 градусов тепла.

В воскресенье днем над Литвой пройдет малоактивный атмосферный фронт. На юге страны увеличится облачность, а на севере будет больше облаков и ожидаются небольшие осадки. Днем на севере страны будет 20, на юге 22–24 градуса тепла.