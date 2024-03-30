После теплых пасхальных выходных грядут перемены

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В субботу днем зона облаков из Литвы уйдет в Латвию.

Осадков в этот день не ожидается, солнце будет не только светить, но и прогревать воздух. После полудня во многих районах будет 16-19, на юге Литвы местами 20-21 градусов тепла. У моря будет 13-15 градусов.

В пасхальную ночь будет ясно. Будет сухо. Температура составит 6–11 градусов тепла.

Утром первого дня Пасхи будет малооблачно. Облака придут с полудня, после обеда местами, в основном на западе, пойдут небольшие дожди. Возможны грозы. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Очень тепло будет и в понедельник. Ночью ожидается 6–11, а днем 17–22 градусов тепла. Ветер южных направлений принесет облака, поэтому и ночью и днем пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

К сожалению, летнее тепло в Литве не задержится. Уже во вторник придет атлантический циклон и принесет холодную и дождливую погоду.

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