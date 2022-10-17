После теплого начала недели придет похолодание

В ночь на вторник установится облачная погода, прояснения возможны только на юго-востоке страны. До утра во многих районах пройдут осадки, ночью дождя не будет лишь на юге, туда осадки придут в утренние часы. Ночью будет 8–13 градусов тепла. Во вторник днем будет облачно с прояснениями. Больше всего облаков будет на юго-востоке страны. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 13–17 градусов тепла.

В среду ночью Литва попадет в зону действия холодного циклона. Облачность увеличится, ожидаются осадки. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Ночью будет 4–9 градусов тепла. Днем ситуация не изменится, будет холодно, днем воздух прогреется всего до 7–10, местами до 11–12 градусов тепла. Во многих районах ожидаются дожди.

В четверг осадков будет меньше. И ночью и днем дождей будет немного, наибольшая вероятность - на севере. Ночью будет всего 1–6 градусов тепла. В воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем будет всего 7–12 градусов тепла.

В пятницу и в субботу погоду обусловит антициклон, особых осадков не ожидается, однако будет холодно.