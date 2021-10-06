После теплого начала недели грядут перемены: прогнозируют заморозки

Днем в большинстве районов ожидается солнечная погода, больше облаков прогнозируют на востоке страны. Вероятность осадков невелика. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра составят 15–18 м/с.
Днем будет тепло, местами воздух прогреется до 14–18 градусов. VėПрохладнее всего будет на востоке, а теплее – на юго-западе страны.
В четверг перемен не ожидается. И ночью и днем вероятность осадков невелика. Немного успокоится ветер. Ночью будет 3–8, на Куршской косе около 10 градусов тепла. Днем будет 11–16 градусов тепла.
В пятницу днем будет прохладнее, но по-прежнему без осадков. Ожидается небольшая облачность. Успокоится ветер. Ночью будет 1–6, на косе – 7–9 градусов тепла. Ожидаются заморозки, на поверхности почвы местами температура опустится до 0–3 градусов мороза. В выходные станет прохладнее - 10–14 градусов тепла.
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