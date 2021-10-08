Днем будет 11–14 градусов, теплее всего будет на юго-западе страны. В Вильнюсе в тени около 12 градусов тепла.

В субботу ситуация мало изменится, особых перемен не будет. Ночью будет сухо и ясно, только местами в низинах возможен туман. Ветра практически не будет. Во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов, только местами на западе температура останется немного выше нуля. На Куршской косе будет 8 градусов тепла.

В субботу днем облачность увеличится, особенно на севере страны, однако вероятность осадков останется небольшой. Воздух прогреется до 10–14 градусов тепла.

В воскресенье антициклон ослабеет и начнет уходить. Ночью на северо-западе появятся облака. Особых осадков не должно быть, разве что местами пройдет небольшой дождь.

Ночью на западе будет 3–8, у моря до 10 градусов тепла, вероятность заморозков снизится.

На юго-востоке будет солнечно и сухо, поэтому утром температура опустится ниже 0, снова во многих районах ожидаются заморозки до 1–5 градусов.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность, без осадков. На юго-востоке будет 9–11, в других районах 12–14 градусов тепла.

В понедельник ночью еще ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет 1–6, у моря 7–9 градусов тепла, местами заморозки до 0–5 градусов.

Днем погода изменится: антициклон уйдет, уступив место зоне низкого давления. Усилится южный-ветер. К вечеру местами пройдут дожди. Будет 8–13 градусов.

Во вторник погоду обусловят циклоны. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются дожди. Ночь будет немного теплее, а день - прохладнее.