После субботы весна будет вынуждена уйти – в Литву проникнет масса холодного воздуха

Начиная с западных регионов, кратковременные дожди распространятся по всей стране, наиболее частыми и обильными они будут в западной части страны, тогда как на востоке страны будут места, где дождей не будет. Местами дожди будут интенсивными, возможны грозы.

Умеренный ветер будет дуть преимущественно с юга, юго-запада, со скоростью 7-12 м/с.

День по-прежнему будет теплым, к концу дня температура поднимется до 9-14 градусов тепла, только на побережье будет ощущаться влияние прохладного Балтийского моря, на побережье воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье по стране пройдет холодный атмосферный фронт циклона. Будет преобладать пасмурная погода, во многих районах периодически пройдут дожди, а в западных районах в утренние часы может появиться морось. Ветер будет дуть преимущественно южного, юго-западного направления, со скоростью 7-12 м/с.