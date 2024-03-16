После субботы весна будет вынуждена уйти – в Литву проникнет масса холодного воздуха

Начиная с западных регионов, кратковременные дожди распространятся по всей стране, наиболее частыми и обильными они будут в западной части страны, тогда как на востоке страны будут места, где дождей не будет. Местами дожди будут интенсивными, возможны грозы.
Умеренный ветер будет дуть преимущественно с юга, юго-запада, со скоростью 7-12 м/с.
День по-прежнему будет теплым, к концу дня температура поднимется до 9-14 градусов тепла, только на побережье будет ощущаться влияние прохладного Балтийского моря, на побережье воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье по стране пройдет холодный атмосферный фронт циклона. Будет преобладать пасмурная погода, во многих районах периодически пройдут дожди, а в западных районах в утренние часы может появиться морось. Ветер будет дуть преимущественно южного, юго-западного направления, со скоростью 7-12 м/с.
В Литву проникнет масса холодного воздуха, температура опустится до 0-5 градусов тепла. В воскресенье центр циклона будет вращаться возле нашей страны, поэтому небо затянут плотные облака, вероятность значительного прояснения будет небольшой.
Во многих районах временами пройдут дожди, морось. Ветер будет с запада, северо-запада, со скоростью 7-12 м/с, порывами на побережье - 16 м/с. Из-за холодных воздушных масс и плотных облаков, наводнивших страну, температура повысится лишь до 2-7 градусов тепла.
В понедельник циклон постепенно ослабнет и уйдет. Будет преобладать пасмурная погода. Ночью на большей части страны, днем осадки ожидаются лишь местами, но в основном незначительные.
Ночью ветер будет дуть с северо-запада, севера и усилится до 8-13 м/с, на побережье порывы достигнут 15-17 м/с, днем резко стихнут до 5-10 м/с. Ночью будет от 3 градусов холода до 2 градусов тепла, местами сформируется гололед, а днем потеплеет всего до 1-6 градусов тепла.