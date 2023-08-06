После субботней бури погода изменилась

Там снова возможны интенсивные ливни с грозами, местами град. Днем будет жарко, до 29–34 градусов тепла.
В ночь на понедельник сильные ливни пройдут во многих районах. Их будут сопровождать грозы, местами прогнозируют град. Ночью будет 15–20, а на северо-востоке 21–23 градуса тепла.
В понедельник днем прогнозируют небольшие ливневые дожди с грозами, больше всего осадков ждет на северо-востоке страны. Температура будет контрастной – на юго-западе всего 18–23, а на северо-востоке 24–29 градусов тепла.
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