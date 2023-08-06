После субботней бури погода изменилась

После субботнего ненастья в воскресенье утром во многих районах погода наблюдается ясная и теплая. Дожди с утра местами прошли на взморье. Позже и на взморье прогнозируют спокойную и солнечную погоду. Активные дождевые облака начнут собираться только вечером на юго-западе страны.