После стрельбы в охранника планируются перемены: работники магазина потрясены

"Состояние работника стабильное, опасность его жизни не грозит, его прооперировали. Поскольку ранен в обе ноги, его оперировали, эти проблемы решили, насколько было возможно", – сказал журналистам директор охранной компании Grifs AG Витаутас Крягжде.
Он сказал, что подобный инцидент произошел впервые за долгие годы работы компании. Потрясены и работники магазина Rimi.
"Это происшествие потрясло работников нашего магазина, мы сегодня много говорили о том, как наши работники себя чувствуют", – сказала пресс-секретарь Rimi Lietuva Габриэле Шеренене.
После этого инцидента в магазине была усилена охрана.
"Сейчас дежурит дополнительный экипаж, в магазине - дополнительный охранник, а там посмотрим. Конечно, этот случай - урок для всех нас", – сказала Шеренене.
Раненому охраннику оказана помощь психолога. Торговый центр оплатит все расходы на его лечение и реабилитацию.
Урок вынесла и охранная компания – готовятся провести дополнительные курсы для работников поскольку число конфликтных ситуаций выросло.
Напомним, что суд разрешил взять стрелка под арест на две недели. В момент стрельбы подозреваемый был трезвым.
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