После стрельбы в центре Вильнюса – звонки в Единый центр помощи: дважды звонил сам стрелявший

Выясняется, что женщина платила за квартиру, а бывший муж незаконно в ней проживал и ничего не платил. Женщина неоднократно просила бывшего мужа съехать из квартиры но он не реагировал и даже поменял замки. 29 марта 2024 г. в Вильнюсском участковом суде было принято решение о выселении мужчины из квартиры. Интересы истца представлял адвокат Леонид Пчелинцев. Суд полностью удовлетворил иск. Где жил и работал подозреваемый, неизвестно, поэтому решение суда ему было передано путем публикации в СМИ.