После стихийных ливней идет жара

Днем без осадков, станет теплее. Во многих районах ожидается 27-30, на западе до 31 градуса тепла.
В четверг будет еще жарче. Даже ночью будет 17-22 градуса. Днем воздух прогреется до 28-32 градусов тепла. Только у моря ожидается 25-27 градусов. Ночью без осадков. Днем на западе местами возможны кратковременные дожди с грозами. Местами возможен град.
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