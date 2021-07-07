После стихийных ливней идет жара

Днем без осадков, станет теплее. Во многих районах ожидается 27-30, на западе до 31 градуса тепла.

В четверг будет еще жарче. Даже ночью будет 17-22 градуса. Днем воздух прогреется до 28-32 градусов тепла. Только у моря ожидается 25-27 градусов. Ночью без осадков. Днем на западе местами возможны кратковременные дожди с грозами. Местами возможен град.