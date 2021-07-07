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В среду ночью усилится зона высокого давления. Будет меньше осадков. Только после полуночи местами пройдут дожди. Утром будет 15-20 градусов тепла.
После стихийных ливней идет жара
© DELFI (D.Lauručio nuotr.)

Днем без осадков, станет теплее. Во многих районах ожидается 27-30, на западе до 31 градуса тепла.

В четверг будет еще жарче. Даже ночью будет 17-22 градуса. Днем воздух прогреется до 28-32 градусов тепла. Только у моря ожидается 25-27 градусов. Ночью без осадков. Днем на западе местами возможны кратковременные дожди с грозами. Местами возможен град.

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