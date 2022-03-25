После спокойной пятницы ожидаются неприятные перемены

В пятницу будет малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов. У моря будет прохладнее - 6-8 градусов тепла.

В субботу в Литву придет циклон. Ночью увеличится облачность, усилится юго-западный, западный ветер, местами его порывы составят 15-20 м/с. Будет 1-5 градусов тепла.

В субботу днем небольшие дожди прогнозируют на востоке страны. На западе без осадков. Будет дуть сильный, порывистый, местами опасный ветер. В большинстве районов порывы ветра будут достигать 15-20, местами и 21-23 м/с. Днем будет 6-9, на юге местами 10-11 градусов тепла.

В воскресенье ночью циклон уйдет, ожидается переменная облачность. Особых осадков не будет, но на востоке местами возможен небольшой снег. Начнется похолодание – температура опустится до 0-5 градусов мороза. Местами прогнозируют гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье днем ненадолго над Литвой установится зона высокого давления. ветер успокоится. Особых осадков не ожидается, небольшой дождь возможен разве что на западе страны. Днем будет прохладно – воздух прогреется всего до 2-7 градусов тепла.

В начале следующей недели в Литву придет еще один циклон.

В понедельник местами, днем во многих районах прогнозируют осадки. В основном это будет небольшой дождь. Снова усилится ветер, до 15-20 м/с. Циклон ненадолго принесет потепление, ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, а днем 6-11 градусов тепла.

Во вторник похолодает – во многих районах ожидаются смешанные осадки, ночью будет ветрено, температура сова опустится.