После спокойного вторника грядут перемены: ветер и вьюга

Днем будет облачно, однако небольшие осадки прогнозируют лишь местами, в основном на востоке страны. Усилится юго-западный ветер. На западе порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Будет 1-6 градусов тепла, но местами сохранится гололед.
В четверг придет зона низкого давления. Ожидаются более интенсивные смешанные осадки. Ночью дождь и мокрый снег, а днем будет идти снег. Местами ожидается гололед, поскольку температура будет около 0. Будет дуть порывистый западный ветер. Местами порывы достигнут 15-20 м/с.
В пятницу по-прежнему ожидается порывистый ветер. Время от времени будет идти снег. С севера придет волна холодного воздуха, поэтому температура опустится.
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