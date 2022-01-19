После спокойного вторника грядут перемены: ветер и вьюга

Днем будет облачно, однако небольшие осадки прогнозируют лишь местами, в основном на востоке страны. Усилится юго-западный ветер. На западе порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Будет 1-6 градусов тепла, но местами сохранится гололед.

В четверг придет зона низкого давления. Ожидаются более интенсивные смешанные осадки. Ночью дождь и мокрый снег, а днем будет идти снег. Местами ожидается гололед, поскольку температура будет около 0. Будет дуть порывистый западный ветер. Местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В пятницу по-прежнему ожидается порывистый ветер. Время от времени будет идти снег. С севера придет волна холодного воздуха, поэтому температура опустится.