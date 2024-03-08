После солнечных, но прохладных выходных грядут перемены

Больше всего облаков будет на северо-востоке, меньше - на юго-западе. Особых осадков не ожидается, местами возможна небольшая морось. Утром туман. Днем будет 0–5 и лишь местами 6–7 градусов тепла.

В ночь на субботу по-прежнему будет немало облаков, но местами ожидаются прояснения. Особых осадков не прогнозируют. Будет 1–6 градусов мороза.

В субботу днем по-прежнему будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня облаков станет меньше, небо будет более ясным. Особых осадков не ожидается. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В воскресенье ночью облака быстро рассеются, утром небо будет ясным. Осадков не ожидается. Будет 2–7 градусов мороза.

В воскресенье днем будет ясно. До вечера будет светить солнце, осадков не ожидается. Усилится восточный ветер. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.