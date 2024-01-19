После снежных и ветреных выходных ожидается потепление

Днем будет облачно с небольшими прояснениями, больше прояснений будет на юго-востоке страны. Днем со взморья начнет распространятся зона снежных облаков, поэтому на западе и на севере выпадет снег. Местами ожидается поземка, в Жемайтии - метель. Местами дороги будут скользкими из-за гололеда или накатанного снега. Будет дуть сильный юго-западный ветер, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Днем будет 0–5 градусов мороза, у моря 2 градуса тепла.

В субботу с запада придет небольшой циклон. И ночью и днем ожидается снег, у моря будет идти мокрый снег. Ночью на западе, а днем на юге будет идти сильный снег. Будет дуть достаточно сильный юго-западный, южный ветер, порывы ветра достигнут 15-16 м/с. В пятницу вечером будет 7-12, у моря 2-4 градуса мороза, а после полуночи потеплеет.

В субботу днем ветер поменяется на северо-западный. Днем будет от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла у моря.