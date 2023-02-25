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В субботу погоду в Литве обусловит циклон. Небо заволокут облака. По всей Литве ожидаются осадки, основном снег.
После снежной субботы ожидаются перемены
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В субботу после обеда будет 0–4 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, а теплее – на юго-западе страны.

В воскресенье страна останется в зоне действия циклона. В большинстве районов будет идти снег, однако осадки будут небольшими. Ожидается гололед. Усилится холодный ветер. Днем будет 1–6 градусов мороза.

В воскресенье будет мрачно, прояснения возможны лишь на западе страны. На большей части территории Литвы, в основном на востоке, будет идти небольшой снег. Ожидается гололед. Днем будет от 0 до 5 градусов мороза. Холоднее будет на юго-востоке, а теплее – на западе.

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