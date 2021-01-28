По данным компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) на 12 ч., без электричества в Литве остается 17 000 домашних хозяйств (в 8 ч. таких было 14 000).

Житель деревни Адомайчай (Вильнюсский район) Римантас сказал, что электричества у них нет с 10.30 ч. 26 января.

"Третьи сутки мы живем без электричества, никто нам ничего не сообщает, произносят дежурные фразы, благодарят за терпение и утверждают, что причиной всему стихийное бедствие. Кстати, кто сообщал о стихийном бедствии? Сама компания ESO. Мы даже не знаем, когда в нашем районе начнутся работы.

Сейчас пандемия – мы никуда не можем уехать, телефоны разряжаются, где их зарядить? Мы не едим, не пьем, мы обозлены. 21 век, а прошел снег и пол-Литвы сидит без электричества. На сайте компании только общая статистика, а нам нужны конкретные данные! Понятно, что у компании денег достаточно, просто она не видит необходимости ц обновлении сетей", – возмущался Римантас.

Жительница Кальнинай (Ширвинтский район) также остается без электричества третьи сутки.

"Прошу помочь нам, сельским жителям. Люди, живущие рядом, тоже 56 часов сидят без света. Около места, где порваны провода, работников ESO нет. Староста Кернаве сказала, что оборванные провода увидели вчера. ESO декларирует, что приоритет для них - люди, у которых давно нет электричества и высоковольтные линии", – заметила она.

Delfi обратился за комментарием к ESO, но пока не получил его.