После смерти женщины остались шесть сирот, староста рассказал, что видели социальные работники

Старшей внучке Нийоле 15 лет, а младшей - всего два года. Покончившая с собой ее дочь была беременна (на 28 неделе).

"У моей дочери было семеро братьев. Я родила только одну девочку, а сейчас ее не стало", – плача, рассказала Нийоле.

Мать покойной женщины Нийоле сказала, что ее поддерживают многие люди. Сама женщина и ее дети проклинают государственные службы за то, что ее внуки находятся у опекунов.

"Жизнь в нашей стране, где службы осуществляют насилие, становится опасной", – пишется в одном из комментариев.

Покойной было 35 лет. Братья и родители покойной винят в ее смерти государство. По их словам, женщина покончила с собой, когда социальные работники обвинили ее в неприсмотре за детьми и забрали их у женщины. Главы староств, в которых жила женщина убеждены, что ей требовалась не только социальная, но и психологическая помощь. Ей предлагали такую помощь, но она на встречи с психологами не приходила.

"Моя дочь любила детей, если бы она их не любила, она бы не родила их столько", – убеждена Нийоле.

По ее словам, когда у дочери были деньги, она покупала детям дорогие игрушки, старшим - смартфоны.

"Но когда приезжала или по телефону дочь жаловалась, что не может сама, как хочет растить детей, заботиться о них. Она в слезах рассказывала, что ей не дают покоя социальные работники, которые учат ее жизни, грозятся забрать детей", – сказала Нийоле. По ее словам, однажды социальные работники ругали дочь за то, что в доме слишком мало подгузников.

"Дочь пошла за подгузниками, а когда вернулась, получила нагоняй за то, что оставила детей одних. Но ведь дома была их 15-летняя сестра", – рассказала мать покойной.

Ее дочь жила в социальной квартире, потом в кризисном центре. Потом у нее забрали детей и передали их опекунам.

"Узнав об этом, дочь очень страдала, приезжала ко мне, сказала, что без детей не сможет жить", – в слезах рассказывала Нийоле.