Без дома остались кошки, за которыми присматривала пожилая женщина. Речь идет о десяти кошках. После смерти женщины животных доставили в приют.

"После смерти Розочки не только Вильнюс лишился своего символа, но и 10 ее кошек остались без присмотра", – сообщила глава ПУ "Инициативы по благосостоянию животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске.

"Если кто-то может приютить хотя бы нескольких животных, обращайтесь в ПУ Keturkojis draugas. Все кошки стерилизованные и привитые, они находятся в ветеринарном отделении. Обращайтесь по номеру 867199574", – прибавила она.