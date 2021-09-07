Без дома остались кошки, за которыми присматривала пожилая женщина. Речь идет о десяти кошках. После смерти женщины животных доставили в приют.
"После смерти Розочки не только Вильнюс лишился своего символа, но и 10 ее кошек остались без присмотра", – сообщила глава ПУ "Инициативы по благосостоянию животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске.
"Если кто-то может приютить хотя бы нескольких животных, обращайтесь в ПУ Keturkojis draugas. Все кошки стерилизованные и привитые, они находятся в ветеринарном отделении. Обращайтесь по номеру 867199574", – прибавила она.
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