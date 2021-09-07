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В минувшую субботу сообщили о смерти легенды Вильнюса Виды Гумбите. Эту женщину в красочной одежде жители столицы называли Розочкой. После ее смерти возникла проблема.
Mirė legendinė Vilniaus Rožytė
Mirė legendinė Vilniaus Rožytė
© DELFI

Без дома остались кошки, за которыми присматривала пожилая женщина. Речь идет о десяти кошках. После смерти женщины животных доставили в приют.

"После смерти Розочки не только Вильнюс лишился своего символа, но и 10 ее кошек остались без присмотра", – сообщила глава ПУ "Инициативы по благосостоянию животных" Беатриче Вайтекунайте-Плюске.

"Если кто-то может приютить хотя бы нескольких животных, обращайтесь в ПУ Keturkojis draugas. Все кошки стерилизованные и привитые, они находятся в ветеринарном отделении. Обращайтесь по номеру 867199574", – прибавила она.

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