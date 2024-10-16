После смерти ребенка родители столкнулись с неожиданной проблемой: требуется справка от нотариуса

„До сих пор всю информацию видел муж через свой э-банкинг. Он переводил ребенку деньги, ребенок расплачивался картой, но подключения отдельного у ребенка не было. После смерти ребенка муж не может не только перевести деньги на счет, но и увидеть, что осталось на счету“, – рассказала мать покойного.

Женщина сожалеет, что не знала об этом, пока ребенок болел, и семья вовремя не решила этот вопрос. Но тогда об этом они думали меньше всего. „Никто при открытии счета для ребенка не предупреждает, что в случае его смерти, вы столкнетесь с такой проблемой“, - сказала женщина.

Деньги со счета можно было забрать только со справкой нотариуса, поскольку они стали наследством.