2024.10.16 07:01

После смерти ребенка родители столкнулись с неожиданной проблемой: требуется справка от нотариуса

 
Тома Микнявичене
ru.DELFI.lt
Mirus vaikui tėvai susidūrė su problemomis banke.
Mirus vaikui tėvai susidūrė su problemomis banke.
ФОТО: Shutterstock ir Delfi montažas

После смерти ребенка семья из Вильнюса столкнулась с бюрократией – оказывается, невозможно просто так обналичить деньги с карты покойного, на которую родители переводили карманные деньги и деньги на обеды. Пока ребенок был жив, его счет администрировал отец, после смерти ребенка, у отца такой возможности не осталось. Даже остаток денег на счету семья смогла узнать только после обращения к нотариусу.

„До сих пор всю информацию видел муж через свой э-банкинг. Он переводил ребенку деньги, ребенок расплачивался картой, но подключения отдельного у ребенка не было. После смерти ребенка муж не может не только перевести деньги на счет, но и увидеть, что осталось на счету“, – рассказала мать покойного.

Женщина сожалеет, что не знала об этом, пока ребенок болел, и семья вовремя не решила этот вопрос. Но тогда об этом они думали меньше всего. „Никто при открытии счета для ребенка не предупреждает, что в случае его смерти, вы столкнетесь с такой проблемой“, - сказала женщина.

Деньги со счета можно было забрать только со справкой нотариуса, поскольку они стали наследством.

„Речь идет не столько о деньгах, сколько о самом принципе. Странно, что деньги, которые мы сами переводили ребенку, становятся наследством, которое мы получаем“, – удивлялась женщина.

В банке им не назвали даже остаток денег на счету покойного ребенка, ведь могло оказаться так, что услуги нотариуса будут стоить дороже, чем сумма на счету.

Mirusio vaiko pinigų šeima atsiimti negali, nes po nepilnamečio asmens mirties prasideda paveldėjimo teisiniai santykiai.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь банка Swedbank Гитис Верцинскас. Он пояснил, что, по закону, родители не могут снять деньги со счета покойного, поскольку вступает в силу механизм наследования. „Родители лишаются права узуфрукта. Деньги выплачивают только после того, как нотариус выдает документ о правах наследования. А нотариус дает такой документ после получения из банка справки о количестве средств на счету. Эту справку мы даем после того, как родители представляют справку от нотариуса или по запросу самого нотариуса“, – сказал Верцинскас.

Он заметил, что если бы ребенок пользовался картой, связанной со счетом отца, то деньги были бы отца, но в данном случае счет был открыт на имя ребенка, и у него была карта, связанная с этим счетом. Родители могли только просматривать баланс.

Верцинскас сказал, что деньги на чужом счете никто не может увидеть - ни родители, ни супруги.

По действующим закона, деньги со счета в данном случае можно получить, только оформив право на наследство (соответствующие документы выдают через 3 месяца после смерти). .

Pin kodų perdavimas ar prisijungimų prie sąskaitos turėjimas nepadės, nes nuo mirties fakto įregistravimo momento mirusiojo sąskaitose esantys pinigai užšaldomi.

„Деньги, которые отец переводил ребенку, стали имуществом ребенка после его смерти, родители могут получить их только по действующему порядку“, - сказал представитель банка.

Это подтвердила и адвокат Auctoritas Эгле Моркунене: „Несмотря на то, что умер несовершеннолетний, его имущество – в данном случае – деньги на счету – могут быть унаследованы. Родители должны в течение трех месяцев сходить к нотариусу и потом представить банку документы о праве на наследство. Такой документ стоит 29 евро“.

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