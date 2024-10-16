После смерти ребенка родители столкнулись с неожиданной проблемой: требуется справка от нотариуса

„До сих пор всю информацию видел муж через свой э-банкинг. Он переводил ребенку деньги, ребенок расплачивался картой, но подключения отдельного у ребенка не было. После смерти ребенка муж не может не только перевести деньги на счет, но и увидеть, что осталось на счету“, – рассказала мать покойного.
Женщина сожалеет, что не знала об этом, пока ребенок болел, и семья вовремя не решила этот вопрос. Но тогда об этом они думали меньше всего. „Никто при открытии счета для ребенка не предупреждает, что в случае его смерти, вы столкнетесь с такой проблемой“, - сказала женщина.
Деньги со счета можно было забрать только со справкой нотариуса, поскольку они стали наследством.
„Речь идет не столько о деньгах, сколько о самом принципе. Странно, что деньги, которые мы сами переводили ребенку, становятся наследством, которое мы получаем“, – удивлялась женщина.
В банке им не назвали даже остаток денег на счету покойного ребенка, ведь могло оказаться так, что услуги нотариуса будут стоить дороже, чем сумма на счету.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь банка Swedbank Гитис Верцинскас. Он пояснил, что, по закону, родители не могут снять деньги со счета покойного, поскольку вступает в силу механизм наследования. „Родители лишаются права узуфрукта. Деньги выплачивают только после того, как нотариус выдает документ о правах наследования. А нотариус дает такой документ после получения из банка справки о количестве средств на счету. Эту справку мы даем после того, как родители представляют справку от нотариуса или по запросу самого нотариуса“, – сказал Верцинскас.
Он заметил, что если бы ребенок пользовался картой, связанной со счетом отца, то деньги были бы отца, но в данном случае счет был открыт на имя ребенка, и у него была карта, связанная с этим счетом. Родители могли только просматривать баланс.
Верцинскас сказал, что деньги на чужом счете никто не может увидеть - ни родители, ни супруги.
По действующим закона, деньги со счета в данном случае можно получить, только оформив право на наследство (соответствующие документы выдают через 3 месяца после смерти). .
„Деньги, которые отец переводил ребенку, стали имуществом ребенка после его смерти, родители могут получить их только по действующему порядку“, - сказал представитель банка.
Это подтвердила и адвокат Auctoritas Эгле Моркунене: „Несмотря на то, что умер несовершеннолетний, его имущество – в данном случае – деньги на счету – могут быть унаследованы. Родители должны в течение трех месяцев сходить к нотариусу и потом представить банку документы о праве на наследство. Такой документ стоит 29 евро“.