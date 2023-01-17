После смерти пятилетнего ребенка в больнице родители обратились в прокуратуру

"Вся эта история о равнодушии", – сказала Delfi мать девочки Лаура Чеканавичене. Ее дочь Мария умерла 2 мая 2022 года в Сантаришкской клинике. В день смерти ребенка персонал больницы несколько раз говорил Чеканавичене, что все в порядке, что нет повода для беспокойства.

Собеседница Delfi сказала, что в тот день за ребенком присматривали только интерны, выяснилось также, что в документе кто-то от руки исправил данные о количестве кислорода в крови у девочки в день смерти.

Клиника письменно ответила на запрос родителей, указав, что лечение было адекватным. "Никто не пытался с нами связаться, никакого человеческого общения. Просто получили письменный ответ", – рассказала Чеканавичене.

Расследованием этого случая занимается Государственная служба по аккредитации услуг здравоохранения (ГСАУЗ). Семья обратилась и в прокуратуру.

Адвокат семьи Олегас Шибковас сказал Delfi, что прокуратуру просят начать расследование в связи с лишением жизни по неосторожности, халатным выполнением обязанностей и подделкой документов.

1 мая Мария проснулась и сказала родителям, что задыхается, она была вялой. Отец сразу же повез ее в Сантаришкскую клинику, девочку обследовали, назначили лекарства и отправили домой. Однако в 20 ч. того же дня девочка снова стала задыхаться, синеть. Приехала скорая и увезла ребенка в Сантаришкскую клинику, где ее осмотрела та же интерн, которая днем, оценив результаты обследования, отпустила ребенка домой.

В жалобе ГСАУЗ адвокат указал, что состояние ребенка оценили неадекватно, поскольку врачи скорой зафиксировали низкий уровень кислорода в крови у девочки – 84%. В скорой ребенка подключили к кислородному аппарату, девочка была вялой, поэтому врач просила будить ее, чтобы ребенок не потерял сознание. В клинике девочку не положили в реанимацию, а помощь стали оказывать через 26 минут после прибытия в больницу.

Кроме того, в жалобе указано, что не оценили утренние данные о состоянии ребенка, на консультацию не пришла врач, лечением девочки занималась интерн.

"Никто ничего не говорил, ничего не спрашивал, не обследовал, – рассказала Чеканавичене о втором визите в больницу. – Почему не проверили повторно? Я не просила, но меня постоянно успокаивали, говоря, что это ларингит. Только потом начинаешь думать, что что-то можно было сделать. Я чувствую свою вину, ведь могли сами просить".

"Когда я сказала, что фельдшер скорой подозревала астму, не сказали, что они врачи и знают лучше", – продолжила женщина.

После получения отрицательного теста на коронавирус девочку осмотрела другая интерн. Однако и она сказала, что при ларингите нормально, что в крови бывает меньше кислорода. "Нам говорили, что все хорошо. Если бы не ночь, нас отпустили бы домой, так всегда делают", – вспоминала тот день Чеканавичене.

Мать девочки сказала, что некоторые симптомы вызывали беспокойство - грудь девочки казалась деформированной, при дыхании высоко поднималась грудная клетка, но врачей это не пугало. "Нам ничего не говорили, но, из того что я знаю, это признак сердечной и легочной недостаточности. Включается какой-то компенсационный механизм, в лежачем положении высоко поднимается грудная клетка. Это выглядело ужасно, но интерн сказала, что все в порядке", – рассказала женщина.

Девочку положили спать, рядом с ней осталась мама, но и она задремала.

"В последний раз медработник пришел около часа ночи, измерил количество кислорода в крови. Я хотела не спать, но все мне говорили, чтобы я спокойно спала, все хорошо. Мы спали вместе. Помню, около трех часов дочь проснулась, натянула одеяло. А около 5 ч., когда пришла медсестра, все и началось", – рассказала женщина.

Девочку пытались реанимировать на месте, а через 1,5 часа перевезли в реанимацию. Первые 10 минут реанимировали только интерн и медсестры. Потом подключились другие врачи. Дежурный врач интенсивной терапии с командой подключился только через 25 минут.

"В7-8 ч. меня позвали в реанимацию. Открывается дверь, выходит какая-то женщина и говорит: К сожалению, ребенок умер... У этого ребенка есть имя... Очень равнодушно. Муж потерял сознание. Нам она сказала: хорошо, дадим вам немного времени, пойдите в ту комнату. Никто ничего не объяснял. Потом не помню, мужа попросили подписать документы и до свидания", – рассказала женщина.

"Результаты вскрытия мы получили только через два месяца, это была просто выписка в системе e.sveikatа, причина смерти – сердечная и легочная недостаточность, а причина - ларингит", – продолжила Чеканавичене.

Поскольку в больнице с ними никто не говорил, семья наняла адвоката, который письменно обратился в клинику за объяснениями. После получения ответа, что все было сделано, как полагается, адвокат обратился в ГСАУЗ. Семья также обратилась в прокуратуру.

Представитель ГСАУЗ Вероника Бобровская сказала Delfi, что служба проводит расследование, оно будет завершено 3 апреля, если не появятся дополнительные обстоятельства.

Пресс-служба Сантаришкской клиники в ответе Delfi указала, что врачи сочувствуют близким пациентов во всех случаях смерти. Было указано, что клиника передала ГСАУЗ все необходимые документы, сейчас проводится проверка. Пока идет расследование, клиника от комментариев воздерживается.