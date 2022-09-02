После слухов в фейсбуке Центр радиационной безопасности успокаивает жителей: все в порядке

"Нет повода для беспокойства. Мы попросили пограничников проверить визуально, потому что они видят все лучше, оценить, как выглядят башни. Они не повреждены, все в порядке. Радиационный фон в Литве в норме.
У нас точно нет никакой подобной информации. Я получила эту информацию в 13.30 ч., если бы за это время что-то произошло, наши станции контрольного оповещения уже что-то зафиксировали бы, зафиксировали бы выбросы радиации.
Точно ничего нет", – сказала ВРИО директора центра Рамуне-Мария Стасюнайтене.
По ее словам, когда знаешь, какова сейчас геополитическая ситуация, нельзя исключать преднамеренного распространения такой информации.
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