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В пятницу после обеда в социальных сетях появилась информация о том, что на Островецкой АЭС, возможно, произошла авария. Центр радиационной безопасности успокаивает жителей и отмечает, что не располагает такой информацией.
После слухов в фейсбуке Центр радиационной безопасности успокаивает жителей: все в порядке
© Sputnik / Scanpix

"Нет повода для беспокойства. Мы попросили пограничников проверить визуально, потому что они видят все лучше, оценить, как выглядят башни. Они не повреждены, все в порядке. Радиационный фон в Литве в норме.

У нас точно нет никакой подобной информации. Я получила эту информацию в 13.30 ч., если бы за это время что-то произошло, наши станции контрольного оповещения уже что-то зафиксировали бы, зафиксировали бы выбросы радиации.

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Точно ничего нет", – сказала ВРИО директора центра Рамуне-Мария Стасюнайтене.

По ее словам, когда знаешь, какова сейчас геополитическая ситуация, нельзя исключать преднамеренного распространения такой информации.

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