После слета работников скорой помощи назревает скандал: человек пострадал, но как – загадка

По его словам, пострадавшего оперировали, вставили металлическую пластину, поскольку не удалось собрать раскрошившиеся кости. Одним глазом человек не видит, неясно, восстановится ли зрение.

"Избил спавшего в комнате рано утром. Шили ухо, диагностировали перелом дна глазницы, человек этим глазом не видит", – рассказал источник Delfi.

Очевидец рассказал, что этот же молодой работник пьяный и вооруженный кастетом утром ворвался в комнату к одному коллеге и избил его так, что бедняге потребовалась помощь скорой.

"Он участвовал примерно в пяти драках. Одному кастетом разрубил подбородок, другому разбил губу, выбил зуб. Все его рук дело", – сказал мужчина.

Один из работников (работает в скорой помощи с 1 июля этого года) привез на слет кастет.

Один из участников "веселья" связался с порталом Delfi. Он не пожелал назвать свое имя публично (редакции имя и фамилия известны). По словам мужчины, на слете было несколько драк.

Портал 15min на прошлой неделе сообщал о драках на этом слете.

Корпоративная вечеринка состоялась 1 декабря в деревне Эжерайчай, в комплексе Vilnius Grand Resort. Это был слет работников Вильнюсского филиала, организованный профсоюзом.

"Лично я никаких драк не видел. Один человек пострадал, упал с лестницы. Его увезли в больницу", – уверят он.

"Не было и информации из больниц о том, что оттуда были доставлены пострадавшие", – сказала представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Delfi обратился в полицию, но полиция отметила, что у них информации об этом инциденте нет. Никаких вызовов в деревню Эжерайчай 1-2 декабря не было.

Врачи скорой помощи до сих пор удивлены, почему не была вызвана полиция, поскольку вместо веселья получился "мордобой, каждый второй в крови ходил".

"Вроде как тот новенький агрессивно себя с ней вел. Вроде бы душил, она была в крови, платье порвано – рассказал мужчина. – <...> он вступился за нее, а тот утром вбежал и избил его".

Источник рассказал Delfi, что спящий медик был избит за то, что вступился на празднике за свою коллегу.

Родз утверждал, что все это слухи.

Потом он упомянул, что один коллега, который лежит в больнице, взмущался, что ему звонили журналисты, кто-то передал им его номер.

На вопрос, почему этот человек в больнице, Родз ответил: "Лежит и лежит. Я не знаю, почему, но видимо тоже как-то поранился. Я не выяснял".

По сведениям Delfi, в больнице лежит избитый под утро мужчина, а всю историю пытаются замять.

Родз утверждает, что ничего такого не знает.

"Праздник официально завершился в 24 ч., были фейерверки, я там был, смотрел. Потом все разошлись по комнатам. Что было потом, не могу сказать, гостиница большая. Что с ним было, я не спрашивал, это его личное дело".

На вопрос, почему он как руководитель не интересуется, как пострадал его подчиненный, Родз ответил: "Если он мне не рассказывает и не жалуется, то чего я должен выяснять?"