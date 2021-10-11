Вестью о визите президента в социальной сети поделились и сами владельцы ресторана.

"Нет, нет, мы ничего не планировали, никого не приглашали, просто нам звонят, поскольку мы работаем по предварительной записи. Нам позвонили и договорились, что будут люди, я даже не знала сначала, кто сделал заказ, не президент заказывал", – сказала одна из собственниц ресторана Неринга Станцяле.

Владельцы ресторана в начале августа возмущались новыми ограничениями и заявили, что будут принимать только непривитых. Позже сообщили, что будут принимать всех, но возмущались тем, что ввели "паспорт возможностей".

"Мы ни за, ни против вакцинации. Мы против разделения людей. Мы верующие люди и для нас, знаете ли, главное, что Бог о нас подумает", – сказала Станцяле.

"Во время визитов в разные регионы Литвы президент выбирает маленькие семейные рестораны, куда заходит обедать. Так было сделано и вчера, когда президент выбрал ресторан, который почти месяц работает по установленным правительством правилам, т.е. принимает клиентов только с "паспортами возможностей". О том, что владельцы ресторана писали в фейсбуке почти два месяца назад, президент не был информирован", - объяснила выбор ресторана пресс-служба президента.

Журналисты LNK интересовались, принимает ли хозяйка ресторана людей без "паспорта возможностей".

"Знаете, не буду это комментировать, не хочу, чтобы здесь кто-то что-то перечислял, а потом все равно кто-то что-тоосказит", – сказала она.

Премьер-министр Ингрида Шимоните с иронией отреагировала на этот визит президента.

"Неделя перегнутой с вакцинацией палки сменилась неделей вызова 90% вакцинации. Потом пришел черед недели "только не надо нас пугать", разбавленной неделей "ситуация ухудшается". Но такого, чтобы в течение дня повернуться вокруг своей оси и быть одинаково справедливым в отношении тех, кто за прививки и против них - то даже завидно, что есть один такой ясный путь", – писала она.

Политологи отмечают, что президент ведет двойную игру, начиная с весны. Государству, по их мнению, было бы лучше, если бы президент выбрал какую-то одну сторону, а не метался из одной в другую, как сейчас.

Он критикует министра за медленные темпы вакцинации и в то же время идет в ресторан, владельцы которого против "паспорта возможностей".

"В Литве самая популярная политика - игра фигурами двух цветов - белыми и черными, это однозначно хаос. А такой хаос - отличная среда для эмоциональной нестабильности и раскола", – сказал специалист по связям с общественностью Арунас Армалис.