После сильных ливней жара пойдет на спад

На востоке ожидаются грозы со шквальным ветром, местами порывы ветра достигнут 15–19 м/с. Воздух у моря прогреется до 23–25, в других районах до 26–29 градусов тепла, а на востоке ожидается 30–31 градус.
В субботу ночью по-прежнему будут идти летние дожди, местами с грозами. Ночью будет 14–19 градусов тепла.
В субботу днем ожидается переменная облачность, после обеда пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит 22–27 градусов тепла.
В воскресенье Литва окажется в западной части небольшого антициклона. Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Ночью будет 13–18 градусов тепла, днем – 21–26 градусов.
В начале следующей недели осадков будет меньше. Ночи будут прохладнее, а дни по-летнему теплыми.
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