В ночь на субботу ожидается высокая облачность, но незначительные осадки прогнозируют на юго-западе, по-прежнему будет идти снег. Утром возможен мокрый снег. Местами видимость ухудшит туман. На востоке будет 10-15, а на западе 4-9 градусов мороза. Днем местами прогнозируют небольшие осадки, будет скользко. На востоке местами будет 3-4 градуса мороза, а на западе – до 1-2 градусов тепла.
В воскресенье ситуация немного улучшится. Особых осадков не ожидается. Ночью и утром гололед. Местами туман. Ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря около 0, днем будет 1-5 градусов тепла.
В понедельник ночью без осадков. Ожидается низкая температура, гололед. Ночь будет 2-7 градусов ниже нуля, у моря 0. Утром ожидается гололед, а днем будет 1-6 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мужчина, инвестировавший в солнечную энергетику, был разочарован: почти половину электроэнергии приходится отдавать (89)
Мужчина, инвестировавший в солнечную электростанцию 9000...
Уровень безработицы в Литве вызывает беспокойство: есть две уязвимые группы (9)
Советник президента Литвы что уровень безработицы в...
Исследование: сколько жителей Литвы намерены сделать прививки от коронавируса (22)
Зарегистрированной в Евросоюзе вакциной от COVID-19...
Коронавирус в Литве: 663 новых случая, 13 человек скончались (9)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая...
Решение принято: ярмарки Казюкаса в этом году не будет (35)
"С учетом ситуации с COVID-19 5-7 марта 2021 года ярмарка...