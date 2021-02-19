В ночь на субботу ожидается высокая облачность, но незначительные осадки прогнозируют на юго-западе, по-прежнему будет идти снег. Утром возможен мокрый снег. Местами видимость ухудшит туман. На востоке будет 10-15, а на западе 4-9 градусов мороза. Днем местами прогнозируют небольшие осадки, будет скользко. На востоке местами будет 3-4 градуса мороза, а на западе – до 1-2 градусов тепла.

В воскресенье ситуация немного улучшится. Особых осадков не ожидается. Ночью и утром гололед. Местами туман. Ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря около 0, днем будет 1-5 градусов тепла.

В понедельник ночью без осадков. Ожидается низкая температура, гололед. Ночь будет 2-7 градусов ниже нуля, у моря 0. Утром ожидается гололед, а днем будет 1-6 градусов тепла.