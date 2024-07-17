2024.07.17 14:20

После сильной бури в Молетай исполнители подсчитывают ущерб: кадры как из кинофильма

 
ru.DELFI.lt
Molėtuose užklupusi audra
Molėtuose užklupusi audra
ФОТО: Delfi koliažas

В Литве на самом деле можно увидеть апокалиптические кадры, когда их видишь, трудно поверить, что такое бывает в этой стране. В минувшую субботу в Молетай буря началась во время подготовки к концерту группы Electric ladies.

Исполнительницы приехали в Молетай и готовились к частному концерту, как вдруг началась сильная буря. На видео видно, как стихия разрушает все вокруг: аппаратура тонет, палатка изодрана в клочья, ветер носит обрывки, а девушки спасают аппаратуру и инструменты.

На другом видео видно как в воздух поднимается большой шатер для мероприятий, который находился напротив сцены.

В помещении девушки выжимали свою одежду, а о нанесенном аппаратуре ущербе им страшно и подумать. В среду скрипачка Eletric ladies Герда Сонгайле сказала Delfi, что часть аппаратуры была повреждена очень сильно:

„Ущерб еще не установлен. На сцене была не только наша аппаратура. Как все было с другими владельцами, мне не известно. Но наш компьютер не работает. И моя скрипка во время концерта на последнем выступлении отключилась. Сейчас везу ее в студию на проверку“, – сказала она.

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