После сильной бури в Молетай исполнители подсчитывают ущерб: кадры как из кинофильма

Исполнительницы приехали в Молетай и готовились к частному концерту, как вдруг началась сильная буря. На видео видно, как стихия разрушает все вокруг: аппаратура тонет, палатка изодрана в клочья, ветер носит обрывки, а девушки спасают аппаратуру и инструменты.

На другом видео видно как в воздух поднимается большой шатер для мероприятий, который находился напротив сцены.

В помещении девушки выжимали свою одежду, а о нанесенном аппаратуре ущербе им страшно и подумать. В среду скрипачка Eletric ladies Герда Сонгайле сказала Delfi, что часть аппаратуры была повреждена очень сильно: