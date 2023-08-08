После сильной бури в Литве климатолог поделился прогнозом: чего ждать в августе и даже в сентябре

"С этим надо смириться, такая уж у нас географическая широта, в июне, правда, была засуха. Тогда дождя не хватало. Но в целом, если отпуск длиться больше недели, например, две-три, то без дождя не обойдется", – заметил он.

"Однако средний показатель за месяц должен быть близок средней многолетней норме – немного теплее. Днем больше 20, ночи прохладнее, не без осадков, на что-то такое можем рассчитывать", – сказал LNK Валюкас.

Он заметил, что обычно в августе температура бывает чуть выше 20 градусов. Но отдельные дни могут быть и жарче.

"Будет немного теплее, но дождливее. Такая тенденция должна отвечать многолетней ситуации. Этот август не будет таким теплым, как в прошлом году. Август должен быть достаточно традиционным для Литвы . Отдыхающие должны иметь это в виду", – сказал климатолог.

"Если смотреть на неделю вперед, то еще сохраняется какая-то точность. Но все длительные прогнозы - на месяц вперед, то им верить не стоит, У нас все слишком быстро меняется, чтобы можно было делать прогноз на такой срок вперед. Мы можем говорить только об общих тенденциях, не о конкретных днях", – сказал климатолог.

В ближайшие 5-7 дней такой жары, как была в воскресенье, уже не будет.

"Но мы точно не можем сказать, что не будет дня, когда температура поднимется выше 30 градусов. У нас бывает и жара во второй половине августа", – напомнил Валюкас.

На вопрос, что нас ждет в сентябре, он ответил, что чем больше срок, тем менее точным будет прогноз.