08 августа 2023 г. 17:06

После сильной бури в Литве климатолог поделился прогнозом: чего ждать в августе и даже в сентябре

 
ru.DELFI.lt
Lietus Vilniuje
Lietus Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Август – месяц отпусков. Одни уже отдыхают, другие в скором времени пойдут в отпуск. Те, кто не уезжает из Литвы, следят за погодой, которая меняется каждый день - то жара 30 градусов, то всего 18 градусов тепла. О погоде в августе на LNK рассказал климатолог Донатас Валюкас.

По его словам, август должен быть близок многолетней норме.

"Будет немного теплее, но дождливее. Такая тенденция должна отвечать многолетней ситуации. Этот август не будет таким теплым, как в прошлом году. Август должен быть достаточно традиционным для Литвы. Отдыхающие должны иметь это в виду", – сказал климатолог.

Он заметил, что обычно в августе температура бывает чуть выше 20 градусов. Но отдельные дни могут быть и жарче.

"Однако средний показатель за месяц должен быть близок средней многолетней норме – немного теплее. Днем больше 20, ночи прохладнее, не без осадков, на что-то такое можем рассчитывать", – сказал LNK Валюкас.

Он пошутил, что в Литве нечасто удается провести отпуск без зонтика.

"С этим надо смириться, такая уж у нас географическая широта, в июне, правда, была засуха. Тогда дождя не хватало. Но в целом, если отпуск длиться больше недели, например, две-три, то без дождя не обойдется", – заметил он.

По словам Валюкаса, более-менее точный прогноз можно сделать всего на 3 дня вперед.

"Если смотреть на неделю вперед, то еще сохраняется какая-то точность. Но все длительные прогнозы - на месяц вперед, то им верить не стоит, У нас все слишком быстро меняется, чтобы можно было делать прогноз на такой срок вперед. Мы можем говорить только об общих тенденциях, не о конкретных днях", – сказал климатолог.

В ближайшие 5-7 дней такой жары, как была в воскресенье, уже не будет.

"Но мы точно не можем сказать, что не будет дня, когда температура поднимется выше 30 градусов. У нас бывает и жара во второй половине августа", – напомнил Валюкас.

На вопрос, что нас ждет в сентябре, он ответил, что чем больше срок, тем менее точным будет прогноз.

"Но пока прогнозируют, что сентябрь будет чуть теплее обычного - на 0,5 градуса. Но прогноз еще может измениться", – сказал Валюкас.

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