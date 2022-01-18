Особых осадков не ожидается. Во многих районах прогнозируют гололед, местами поземка. Будет дуть северо-западный, западный ветер, опасных порывов не ожидается. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла на западе страны, у моря будет 4 градуса тепла.
Период спокойной погоды надолго не затянется. В среду ночью придет новый массив облаков. Местами ожидаются смешанные осадки. Кое-где прогнозируют дождь при минусовой температуре, гололед. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Ночью 2-7 градусов мороза, у моря 1 градус мороза.
В среду днем ожидается переменчивая погода. Днем установится зона высокого давления, особых осадков не ожидается. Усилится западный, юго-западный ветер, его порывы достигнут 15-17 м/с. Во многих районах ожидается метель. Потеплеет, будет 1-6 градусов тепла.
Во второй половине недели осадков будет больше, снова усилится ветер.
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