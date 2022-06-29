После сильного ливня в столице Литвы затоплены некоторые улицы

Представитель компании Grinda Эгидиюс Степонавичюс сказал LRT, что интенсивный дождь шел с 6 ч., после чего на некоторых участках ул. Гележинё Вилко сложились очень сложные условия движения.

"Водители хорошо знают участки, где находятся перекрестки ул. Гележинё Вилко и ул. Жальгирё и Гележинё Вилко и ул. Укмергес. Эти участки сейчас затоплены больше всего, мы призываем водителей выбирать другие маршруты, пока наши дежурные экипажи не расчистили проезд", – сказал он.

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По словам представителя Grindа, проехать там можно, но лучше избегать этих участков.

Он подтвердил, что в Вильнюсе формируются большие заторы. Движению автобусов и троллейбусов дождь не помешал.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в среду прогнозируют дожди, ливни и град. Воздух прогреется до 27-32, у моря 24-26 градусов тепла.