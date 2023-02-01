После шумихи из-за живых очередей Клайпедская больница меняет порядок регистрации

Этой абсурдной ситуацией в фейсбуке поделилась представитель Клайпедской ассоциации общин Раймонда Заборе. Порталу Delfi она рассказала, что в этой очереди несколько часов стоял ее близкий человек. "Он встал в очередь еще до 7 ч. В течение 3–4 ч. на регистрацию за талончиком приехало около 500 человек. Всего в очереди было 870 человек", – рассказала Заборе, которой объяснили, что в системе E. sveikatа талончиков к кардиологу нет.
Перед заседанием правительства эту ситуацию прокомментировал и министр Дулькис.
1 февраля после обеда свою позицию изложила и больница.
"Руководители, кардиологи и другие работники филиала Больницы моряков Клайпедской университетской больницы проанализировали создавшуюся ситуацию и искали способ улучшения порядка регистрации и попадания к врачам.
Было решено менять порядок регистрации. С 1 февраля пациентов будут регистрировать к кардиологам не раз в месяц, а каждый день. Регистрировать будут только пациентов с направлениями", – сообщает больница.
Будут и другие изменения. Обещают открыть еще две телефонные линии для регистрации, врачи будут дольше консультировать. Сама больница ищет врачей-кардиологов.
"Сейчас в больнице работают 28 кардиологов, из них 4 как элекрофизиологи консультируют по вопросам электростимуляторов и устанавливают их. Еще 4 кардиолога консультируют в кабинете сердечной недостаточности. Другие 20 кардиологов работают в других отделениях, параллельно консультируют пациентов", – сказано в сообщении.
31 января было выдано 360 талончиков к кардиологам. В очередь зарегистрировали 930 пациентов.
Сообщается, что больница ищет кардиолога, кандидату предлагает зарплату в 3098 евро.
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