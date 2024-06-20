После шокирующей информации о предстоящем суде над полицейским – критика адвоката

В среду прокуратура сообщила, что полицейского, 12 декабря 2023 года застрелившего агрессивную женщину в Вильнюсском районе, будут судить за убийство.
„Меня эта новость шокировала“, – сказала Delfi председатель профсоюза полиции Литвы Рма Катинене.
„Думаю, прокуратура должна дать исчерпывающие объяснения. Ведь после этой вести полицейская община в шоке, – сказала Катинене. – Я не хотела бы, чтобы полицейской общине послали сигнал - оружие применять нельзя“.
Генкомиссар Ренатас Пожела обещал, что полицейского не оставят без помощи, полиция обеспечит ему юридическую и другую помощь.
„Я убежден, что полицейских выполнял присягу – защищал каждого гражданина, которому грозила реальная опасность, огнестрельное оружие было последним средством защиты как врачей, так и себя“, – сказал генкомиссар.
Однако прокуратура считает, что полицейский не испробовал все возможности, которые имелись, для самообороны и защиты окружающих. По этой причине его действия оценили как убийство.
Delfi писал, что 12 декабря 2023 года в полдень мужчина сообщил по номеру 112, что обострилось состояние у его психически нездоровой матери, поэтому нужна помощь врачей и полиции. Сам он находился на работе, обещал приехать как можно быстрее, но к его приезду мать уже была мертва.
Приехавших по вызову в деревню Барашкос врачей встретила агрессивная женщина крупного телосложения, которая была вооружена лопатой. Она напала на фельдшера, разбила автомобиль.
Полиция не сразу приехала на место. Звонок поступил в 12.13 ч., позже о помощи полиции просили врачи - в 14.16 ч., через полчаса врачи снова звонили по номеру 112.
Адвокат Жлёба оценивает ситуацию не так, как полиция. Он сказал, что изначально видел здесь превышение пределов необходимой обороны.
„Сам факт, что дело передают в суд, показывает - прокуратура считает, что было совершено преступление. Дело будет решать суд. Некоторые аспекты видны уже сейчас.
Есть позиция полиции - ее ясно высказал генеральный комиссар, что ничего плохого полицейский не сделал. Есть позиция прокуратуры, которая считает, что было совершено преступление.
Я с самого начала предполагал, что полицейский превысил пределы необходимой обороны. Я уже тогда шутил - на вопрос, что делать, чтобы избавиться от родственника? Ответ: звони в полицию. Этот каламбур показывает абсурдность ситуации. Человек просил помочь его матери, а полицейский ее застрелил“, – сказал Жлёба.
По его словам, реакция общества показывает две позиции.
„В авторитарных странах полиция и другие силовые структуры получают большие полномочия, там они почти всегда правы. А в демократических государствах роль силовых структур снижается, их функция меняется, они становятся защитниками свобод и прав человека, а не защитниками партий, союзов, отдельных общин“, – сказал адвокат.
„Жаль, но в таком каменном веке живет и Литовская полиция, которая говорит: мы такие бедные, уже в женщин стрелять не можем. Это мышление каменного века. В сегодняшней Литве, мы, адвокаты, надеемся, у нас есть ясная позиция - полиция давно должна была перейти от ментов к стражам порядка, защищающим права человека. Но перемен пока нет, культура мышления в полиции архаическая“, – сказал Жлёба.