После шокирующей информации о предстоящем суде над полицейским – критика адвоката

Полицейская община Литвы шокирована информацией о том, что их коллегу, застрелившего вооруженную ножом агрессивную женщину, обвинили в убийстве и превышении пределов необходимой обороны. Однако адвокат Арунас Жлёба сказал Delfi, что он с самого начала знал, что будет принято такое решение. По его мнению, те, кто считает, что полиция может стрелять в людей, живут в каменном веке.