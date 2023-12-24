После рождественской ночи в Литву придет потепление

Дороги местами будут скользкими из-за образования слякоти и гололеда. Ветер - западный, юго-западный, переходя в южное направление, и останется сильным, однако опасных порывов ветра не ожидается. Температура во многих районах будет колебаться от 2 градусов холода до 1 градуса тепла, а на побережье потеплеет до 3 градусов тепла.

В праздничную ночь понедельника придет новый циклон, который принесет не только смешанные осадки, но и потепление. Ночью во многих районах пройдут осадки: снег сменится моросью и дождем. Местами образуется гололед. Юго-восточный ветер сменится на юго-западный и западный и начнет усиливаться - местами, преимущественно в Западной Литве, порывы достигнут 15-20 м/с, на побережье - до 25 м/с. В первой половине ночи температура может опуститься ниже нуля и похолодает до 0-5 градусов мороза.