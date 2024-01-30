После решения суда детей вернут супругам Вильчинскасам

Как указано в пресс-релизе Каунасского окружного суда, решение разрешить ГСЗПРУ забрать у М. и И. Вильчинскасов троих несовершеннолетних детей Каунасский участковый суд принял в мае 2023 года.
Это решение было отменено во вторник Каунасским окружным судом.
Суд напомнил, что когда родители не могут заботиться о ребенке из-за болезни обоих родителей или одного из них, ареста, отбывания наказания или других важных причин, либо когда родители не заботятся о ребенке, не интересуются ребенком, не воспитывают его должным образом, применяют насилие или иным образом злоупотребляют родительской властью, и это влечет за собой угрозу физическому, умственному, духовному, нравственному развитию и безопасности ребенка, государственное учреждение по защите прав детей может забрать ребенка у его представителей в соответствии с законом.
Суд подчеркивает, что государственное учреждение по защите прав детей, забрав ребенка, обязано в течение трех рабочих дней, а в исключительных случаях, когда это объективно невозможно, в течение пяти рабочих дней обратиться в суд за разрешением забрать ребенка у его представителей в соответствии с законом.
В 2020 году Верховный суд Литвы разъяснил, что разрешение суда забрать ребенка у родителей или других представителей является подтверждением действия государственной службы по защите прав ребенка, поэтому оно не может быть выдано, пока дети находятся под опекой родителей или других представителей в соответствии с законом.
"Когда служба определяет, что есть повод забрать ребенка, она должна в первую очередь забрать его у родителей, и, соблюдая установленные сроки, обратиться в суд за разрешением забрать ребенка, а не обращаться в суд предварительно. В данном случае в суд обратились до того, как детей забрали: оспариваемое решение было принято 30 мая 2023 года, а детей забрали 1 июня 2023 года", - говорится в пресс-релизе Каунасского окружного суда.
По этой причине, по мнению Каунасского окружного суда, по делу М. и И. Вильчинскасов суд первой инстанции должен был отказать в удовлетворении ходатайства государственной службы по защите прав ребенка о выдаче разрешения суда на изъятие несовершеннолетних детей, потому что такое разрешение суда не может быть выдано, пока детей не заберут.
Настоящее решение Каунасского окружного суда вступает в силу со дня его принятия.
В июле прошлого года из центра детского благополучия Pastogė в Каунасе были похищены трое детей в возрасте 5, 7 и 9 лет. Спустя несколько недель сообщалось, что у границы с Беларусью пограничники задержали родителей Ингу и Миндаугаса Вильчинскасов, похитивших своих малолетних детей. Правоохранительные органы подозревают, что после похищения детей родители пытались бежать в Беларусь. Детей, после задержания их родителей, вернули в дом опеки.
Упомянутые дети в мае были изъяты из семьи по решению суда с учетом того, что дети не посещали образовательные учреждения, родители не создавали детям условий для социализации, сами родители заявили, что не признают законы Литвы.
Как ранее сообщал Департамент государственной безопасности (ДГБ), лица, как подозревается, в Каунасе похитившие своих детей, причисляют себя к движению "суверенов".
В сентябре Каунасский участковый суд признал Вильчинскасов виновными в похищении детей и попытке незаконного пересечения государственной границы, он приговорил их к тюремному заключению. Вильчинскасы обжаловали это решение суда.
Как ранее сообщал Департамент государственной безопасности (ДГБ), лица, похитившие своих детей в Каунасе, относят себя к движению "суверенов".
"Так называемые "суверены", к которым причисляют себя супруги, похитившие своих детей из-под временной опеки государства, руководствуются антигосударственной экстремистской идеологией, отрицающей легитимность государства. Лица, объявившие себя "суверенами", не признают решений государственных органов и убеждены, что они могут не выполнять обязанности граждан, закрепленные в правовых актах", - сообщал ДГБ.