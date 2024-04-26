После решения литовской спортсменки не выходить на ринг с россиянкой, последовала кибератака

Не прошло и полдня, как с огромной скоростью стали появляться оскорбительные комментарии на русском и литовском языке. Многие из них были с недавно созданных профилей, есть основания полагать, что это координированная атака с целью вызвать ненависть в отношении Старовойтовой и оскорбить ее.

Меньше чем за двое суток появилось 450 комментариев.

"Похоже, это кибератака в социальной сети, комментарии написаны ботами. Сначала мы еще пытались скрыть комментарии с псевдопрофилей, но если мы прятали 5, появлялось 10 новых. Стало ясно, решение Анны кому-то не понравилось", – комментировал глава федерации Дарюс Шалуга.

Напомним, что в Белграде на чемпионате Европы по боксу Старовойтова вышла в полуфинал, но отказалась от участия в нем, поскольку ей предстояла встреча с российской спортсменкой.