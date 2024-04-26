После решения литовской спортсменки не выходить на ринг с россиянкой, последовала кибератака

Не прошло и полдня, как с огромной скоростью стали появляться оскорбительные комментарии на русском и литовском языке. Многие из них были с недавно созданных профилей, есть основания полагать, что это координированная атака с целью вызвать ненависть в отношении Старовойтовой и оскорбить ее.
Меньше чем за двое суток появилось 450 комментариев.
"Похоже, это кибератака в социальной сети, комментарии написаны ботами. Сначала мы еще пытались скрыть комментарии с псевдопрофилей, но если мы прятали 5, появлялось 10 новых. Стало ясно, решение Анны кому-то не понравилось", – комментировал глава федерации Дарюс Шалуга.
Напомним, что в Белграде на чемпионате Европы по боксу Старовойтова вышла в полуфинал, но отказалась от участия в нем, поскольку ей предстояла встреча с российской спортсменкой.
Для демонстрации поддержки Украины Старовойтова не участвовала в церемонии награждения, на которой ей должны были вручить бронзовую медаль (до этого она завоевала бронзу ЧЕ в 2022 году).
"Я сама решила не подниматься на пьедестал – не то время. И нечем тут гордиться – я сделала, что должна была. Самое малое, что могла. А медаль мне вручили просто – повесили на шею, пожали руку и все. И, знаете, я рада, что мне не пришлось стоять на пьедестале", – сказала Старовойтова.
"Мне все равно, что обо мне подумали. Эмоции и мысли были другими. А если говорят за спиной, значит, ты - впереди", - сказала спортсменка.