После рекордной жары наступят изменения: снова ожидаются дожди, но не везде

Утро четверга будет ясным и лишь местами в послеполуденные часы на небе появятся облака. Будет дуть слабый восточный ветер.



Тепература поднимется до 27-30 градусов, а в юго-западных регионах столбик термометра подскочит до 33 градусов .



В ночь на пятницу Литва по-прежнему будет находиться под воздействием антициклона, поэтому небо останется ясным. Ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура по всей стране не опустится ниже 15-20 градусов тепла.



В пятницу антициклон продолжит движение на юго-восток и принесет в Литву тепло с юга. Во многих местах воздух прогреется до 28-33 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 м/с.



Ближе к вечеру в западных районах Литвы ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. Также местами ожидается гроза, во время которой порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с.