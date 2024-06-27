2024.06.27 10:33

После рекордной жары наступят изменения: снова ожидаются дожди, но не везде

 
ru.DELFI.lt
Лето
Лето
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Летнюю погоду в стране обуславливает антициклон над странами Балтии.

Утро четверга будет ясным и лишь местами в послеполуденные часы на небе появятся облака. Будет дуть слабый восточный ветер.

Тепература поднимется до 27-30 градусов, а в юго-западных регионах столбик термометра подскочит до 33 градусов .

В ночь на пятницу Литва по-прежнему будет находиться под воздействием антициклона, поэтому небо останется ясным. Ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура по всей стране не опустится ниже 15-20 градусов тепла.

В пятницу антициклон продолжит движение на юго-восток и принесет в Литву тепло с юга. Во многих местах воздух прогреется до 28-33 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Ближе к вечеру в западных районах Литвы ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. Также местами ожидается гроза, во время которой порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с.

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