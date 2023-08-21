После рекордно жаркой недели придет традиционное литовское лето

В ночь на вторник облака рассеются, небольшие дожди пройдут только местами, наибольшая вероятность осадков на северо-востоке. Ночью будет 13–18 градусов тепла.

Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Будет 20–25 градусов тепла.

В среду ночью небо прояснится, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 11–16 градусов тепла. Немного теплее будет на взморье. Днем дождевых облаков будет больше, но осадки прогнозируют не повсюду. Местами возможны грозы. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В четверг на небе появится еще больше дождевых облаков. Ночью дожди пройдут лишь местами, а днем небольшие дожди возможны на всей территории страны, кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 10–15, на Куршской косе 16–17, а днем будет 20–24 градусов тепла.